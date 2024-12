Dieuwertje Blok is weer gezond: 'Ik kan weer fris vooruit kijken'

Goed nieuws: het gaat beter met de gezondheid van Dieuwertje Blok. "Mijn nieuwe jaar is al vroeg begonnen, want ik ben weer gezond", vertelde de 67-jarige presentatrice tegen De Telegraaf. "Dat was voor mij een nieuw startpunt om weer fris vooruit te kunnen kijken."

Eerder bedankte Dieuwertje in het Sinterklaasjournaal voor alle steun die ze had ontvangen, is te zien in bovenstaande video.

In april deelde Blok dat zij haar neus moest laten amputeren omdat ze kanker had. Op dat moment was haar neus al geamputeerd, vertelde ze later. Begin december zei de presentatrice in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen dat ze op 16 december haar definitieve nieuwe neus zou krijgen, eentje met magneetjes. Die moet zo veel mogelijk lijken op haar eigen neus.

In dat gesprek zei Blok ook dat ze haar "levenslust" weer helemaal terug heeft. Blok was dit jaar voor het eerst in jaren niet te zien als presentatrice van het Sinterklaasjournaal. Zij werd vervangen door Merel Westrik.

Vrede op aarde

Blok zei ook dat zij "een heerlijke kerst achter de rug" heeft met "veel familie, lekker eten en nul cadeautjes". "Want die bewaren we natuurlijk altijd voor Sinterklaas." Voor 2025 heeft Blok, die zichzelf "een gezegend mens" noemt, weinig wensen. "Al zou vrede op aarde natuurlijk niet verkeerd zijn."

ANP