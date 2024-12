Dieuwertje Blok geeft gezondheidsupdate: 'Ik krijg nog een betere neus'

Het gaat "hartstikke goed" met Dieuwertje Blok, heeft Blok woensdagochtend verteld in De Coen en Sander Show op JOE. De Sinterklaasjournaal-presentatrice is aan het herstellen van de operatie aan haar neus. "En ik ben in afwachting van mijn definitieve neusprothese."

Dieuwertje Blok bedankte eerder iedereen voor de steun in het Sinterklaasjournaal, zoals te zien is in bovenstaande video.

Blok maakte in april bekend dat ze neuskanker heeft en dat haar neus moest worden geamputeerd. Daardoor kon ze dit jaar niet het Sinterklaasjournaal presenteren.

Blok heeft nu een "tussenneus". "Deze is best aardig, die ik nu heb. Maar ik krijg nog een betere. Dit is nog eentje die plakt, die moet ik elke ochtend lijmen", vertelt de presentatie in de radioshow. "Ik heb ook implantaten gekregen en ben een soort bionic woman. Dan klik ik straks een neus erop met een magneet."

Woensdagavond wordt de laatste aflevering van Het Sinterklaasjournaal van het seizoen uitgezonden. Dit jaar wordt het programma gepresenteerd door Merel Westrik, volgens Blok "de gedroomde vervanger".

'Heerlijke afronding van een kutjaar'

Blok werd dinsdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De 67-jarige presentatrice werd verrast op een bijeenkomst van Het Sinterklaasjournaal in Baarn, waar burgemeester Mark Verheijen van de gemeente Wijdemeren haar het bijbehorende lintje opspelde. Blok noemde het moment in RTL Boulevard "een heerlijke afronding van een kutjaar, van een klotejaar".