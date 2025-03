Fans nemen afscheid van Rob de Nijs: 'Voor elk moment had hij wel een nummer'

Woensdag hebben fans van Rob de Nijs de kans gehad om de zanger de laatste eer te bewijzen. In het DeLaMar theater in Amsterdam kon het publiek afscheid nemen van de Malle Babbe-zanger. Fans uit het hele land kwamen naar de hoofdstad om hun held nog een laatste keer te zien.

"Toen ik net fan was, was ik een klein meisje en toen viel ik toch wel voor zijn uiterlijk", vertelt een fan die aanwezig was. "Rob heeft hele mooie liederen gemaakt, zeker de teksten spreken mij heel erg aan", vertelt iemand anders.

Iemand anders vertelt erg emotioneel te zijn geweest op het moment dat het overlijden bekend werd. "Ik heb echt zitten te huilen op mijn werk toen ik het hoorde", vertelt de vrouw. "Ik ben de hele week al van slag. Dat heb je als je fan van iemand bent."

In theater DeLaMar ging Malle Babbe, de musical over het leven van De Nijs, een maand geleden in première. De Nijs, die werd geboren in Amsterdam, overleed op 82-jarige leeftijd. Hij leed al jaren aan de ziekte van Parkinson. De zanger was onder meer bekend van grote hits als Malle Babbe, Ritme Van De Regen en Banger Hart.

Om 14.30 uur volgt in besloten kring een eerbetoon.