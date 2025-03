Verdrietige reacties op overlijden van 'iconische', 'liefste' en 'inspirerende' Rob de Nijs

Bekende Nederlanders hebben maandagmiddag met verdriet gereageerd op het overlijden van Rob de Nijs. Op sociale media delen onder anderen Henny Huisman, Leo Blokhuis en Cornald Maas berichten over De Nijs, die zondag op 82-jarige leeftijd overleed. Jet de Nijs eert haar overleden man met een foto op Instagram. "Dag liefste", staat erbij met de geboorte- en sterfdatum van Rob de Nijs.

Vorige maand ging Malle Babbe, de musical gebaseerd op het leven van Rob de Nijs, in première (zie video).

René van Kooten noemt de zondag overleden Rob de Nijs "een icoon". Nederland verliest volgens de acteur en zanger een van de grootste zangers. Van Kooten neemt in de musical Malle Babbe de rol van Rob de Nijs op zich. Presentator Leo Blokhuis zegt aan Rob de Nijs te denken als een "mooie, inspirerende man".

Cornald Maas noemt De Nijs in een bericht op X een "groots zanger, altijd trouw gebleven aan zijn vak en zijn publiek". Henny Huisman deelt op X geschrokken te zijn van het overlijdensbericht van De Nijs. "Rust zacht lieve man, je liedjes leven voort als nooit tevoren."

Zanger Rob de Nijs (82) overleden Zanger Rob de Nijs (82) overleden

'Hart onder de riem'

Cast, crew en het orkest van de musical Malle Babbe laten maandag weten "diep geraakt te zijn door het verdrietige nieuws dat Rob de Nijs is overleden". Theaterproducent Joop van den Ende wil niet reageren op de dood van De Nijs. Hij sluit zich aan bij het statement van producent MediaLane over het overlijden van de zanger. Ook Belinda Meuldijk, de ex-vrouw van De Nijs en tevens tekstschrijver van vele hits van de zanger, wil niet direct reageren op het overlijden.

De Nijs gaf in juni 2022 zijn laatste concert in de Ziggo Dome. De Amsterdamse concertlocatie noemt dat "een grote eer" en wenst de familie en dierbaren van Rob de Nijs "veel sterkte". ParkinsonNL bedankt Rob de Nijs voor zijn "muziek, zijn strijd voor meer aandacht voor de ziekte van Parkinson en voor zijn openheid over wat de ziekte voor hem en zijn gezin betekende". "Zo stak hij andere mensen met de ziekte een hart onder de riem", is te lezen in een reactie.

Groots zanger, altijd trouw gebleven aan zijn vak en zijn publiek. Cornald Maas

Eerbetoon

Verschillende televisiezenders brengen maandagavond een eerbetoon aan Rob de Nijs. Zo wordt op NPO 1 onder meer een aflevering van TV Show vertoond waarin De Nijs centraal staat. Ook SBS6 besteedt aandacht aan het overlijden van de zanger. Zo staat de hele uitzending van Shownieuws in het teken van De Nijs en wordt er ook in de programma's Nieuws van de Dag en Hart van Nederland stilgestaan bij het overlijden van de zanger.

Hart van Nederland/ANP