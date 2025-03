Zanger Rob de Nijs (82) overleden

Rob de Nijs is zondag op 82-jarige leeftijd overleden in zijn woning in Bennekom, omringd door zijn dierbaren. Dat heeft producent MediaLane, die de musical over zijn leven maakte, maandag bekendgemaakt.

Vorige maand ging Malle Babbe, de musical gebaseerd op het leven van Rob de Nijs, in première (zie video).

De Nijs kampte al jaren met de ziekte van Parkinson. In 2019 werd bij hem de diagnose gesteld, waarna hij zijn afscheid van het podium aankondigde. Zijn gezondheid ging sindsdien achteruit.

"De familie is zeer dankbaar voor alles wat hij voor hen en anderen heeft betekend," laat MediaLane weten. Ook vragen zij om privacy "in deze moeilijke tijd". Details over de afscheidsdienst worden later bekendgemaakt.

Van tieneridool tot icoon van de Nederlandse muziek

Met een carrière van ruim zestig jaar laat De Nijs een enorme muzikale erfenis achter. Hij scoorde talloze hits en groeide uit tot een icoon van de Nederlandse muziek. Rob de Nijs brak in 1963 door met Ritme van de Regen, waarmee hij op slag een tieneridool werd. Daarna volgden decennia vol succes. Eind jaren zestig en begin jaren zeventig speelde hij in rockmusicals en was hij te zien in de populaire kinder-tv-serie Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?

Zijn grootste successen beleefde De Nijs met nummers als Malle Babbe, Het Werd Zomer, Jan Klaassen de Trompetter en Zet Een Kaars Voor Je Raam Vannacht. Pas in 1996, na een carrière van 34 jaar, scoorde hij zijn eerste en enige nummer-1-hit: Banger Hart.

Een carrière vol onderscheidingen

De Nijs werkte samen met grootheden als Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh en won meerdere belangrijke prijzen, waaronder zes Edisons en een Gouden Harp. Zijn laatste Edison kreeg hij in 2021 voor zijn afscheidsalbum 't Is Mooi Geweest, dat bovenaan de albumlijsten eindigde.

Ondanks zijn ziekte bleef De Nijs geliefd bij zijn fans. "Op heel veel vlakken ben ik heel gelukkig, alleen lichamelijk is het niet van joechei joechei. Maar ik heb zo veel respect gehad, dat gaf me een warm gevoel," zei hij in 2021.

Hart van Nederland/ANP