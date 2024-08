Gezondheid Rob de Nijs verslechtert: 'Toestand gaat rap naar beneden'

De toestand van Rob de Nijs gaat "rap naar beneden". Dat zegt zijn vrouw Jet de Nijs in een nieuw interview in de LINDA. Rob de Nijs, die al lang aan de ziekte van Parkinson lijdt, kan volgens zijn vrouw fysiek niet veel meer.

Het gaat fysiek ook een stuk minder met de zanger sinds hij vorig jaar maandenlang in het ziekenhuis en revalidatiecentrum verbleef nadat hij meerdere longembolieën had. "We gaan bijna niet meer de deur uit en mengen ons niet meer zo onder de mensen. We staan niet veel bezoek toe thuis, want welke meerwaarde zou het hebben voor Rob?", zegt Jet. "Zijn toestand gaat rap naar beneden nu. Naar beneden en dan, uiteindelijk, zal het zijn overlijden zijn."

Anonieme reacties

Volgens zijn vrouw houdt de 81-jarige zanger nog altijd vast aan het leven. "Jaren geleden heeft Rob eens gezegd dat als hij het echt niet meer ziet zitten, hij voor euthanasie wil kiezen. Maar hij hangt zo aan het leven, dat ik hem dat niet zie doen", aldus Jet. "Ik denk - ik hoop - dat het kaarsje op een gegeven moment gewoon uitgaat. En dat dat thuis mag gebeuren."

Jet de Nijs hekelt in het interview ook de reacties van anonieme profielen op sociale media. "Ze schrijven: 'Rob is toe aan de dood, maar zij niet, ze laat hem niet los.' Ze moesten eens weten hoe graag Rob wil leven", zegt ze. "Daarbij: hoe durven ze. Waar bemoeien ze zich mee. Het gaat hier over leven en dood, zaken die binnen de intimiteit van een familie thuishoren. Anderen gaat het geen drol aan."

ANP