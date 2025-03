Tributeband in shock na overlijden Rob de Nijs: 'De rillingen gingen door mijn lijf'

Het nieuws dat Rob de Nijs zondag op 82-jarige leeftijd is overleden, komt hard aan in Nederland. Verschillende bekende Nederlanders hebben gereageerd op het overlijden, en ook de rest van het land reageert bedroefd. Marcel Mulders, van tributeband Puur de Nijs, laat weten dat het overlijden binnenkomt als een shock.

Mulders, die de tributeband oprichtte toen Rob de Nijs besloot te stoppen met zingen, laat weten dat "de rillingen door zijn lijf gingen" toen hij het nieuws over het overlijden van de zanger te horen kreeg. "Je weet al lange tijd dat het slecht met hem gaat, maar als het nieuws dan binnenkomt, dan is het echt shocking."

Volgens Mulders is De Nijs "een van de beste zangers van Nederland". "En misschien nog wel de beste", aldus Mulders. "Er is geen een zanger die alles zo goed en zo bevlogen kan brengen. We zullen hem herinneren als de grootste artiest van Nederland."

Eerbetoon

Verschillende televisiezenders brengen maandagavond een eerbetoon aan Rob de Nijs. Zo wordt op NPO 1 onder meer een aflevering van TV Show vertoond waarin De Nijs centraal staat. Ook SBS6 besteedt aandacht aan het overlijden van de zanger. Zo staat de hele uitzending van Shownieuws in het teken van De Nijs en wordt er ook in de programma's Nieuws van de Dag en Hart van Nederland stilgestaan bij het overlijden van de zanger.