Mysterie rond gefluit bij Euromast Rotterdam opgelost

Het hinderlijke fluitende geluid dat sinds woensdagavond in delen van Rotterdam te horen was, is verholpen, meldt DCMR Milieudienst Rijnmond. Het geluid werd veroorzaakt door een aantal loszittende kabels die aan de Euromast hingen, constateerde een inspecteur van DCMR. "Nadat deze kabels door de aannemer zijn afgespannen, is het fluitende geluid niet meer te horen", meldt de dienst.

Paar maanden geleden beloofde burgemeester Schouten van de Euromast te abseilen als de verkiezingsopkomst hoger is dan in 2022, zo is te zien in de video hierboven.

Vijftig meldingen

Bij DCMR kwamen bijna vijftig meldingen binnen van een fluitend geluid. De Euromast wordt momenteel verbouwd. Aan het middengedeelte hangen netten en kabels.