Euromast sluit deuren voor maandenlange renovatie: dit staat er te gebeuren

Na de kerstvakantie gaat de Euromast voor een periode van drie maanden dicht. Tot aan het begin van april 2026 wordt er gewerkt aan de laatste fase van de vernieuwing van de hoogste uitkijktoren van Nederland. Het doel is om de toren van binnen én van buiten te vernieuwen en klaar te maken voor de toekomst.

In 2020 verkocht Willem Tieleman het ‘kraaiennest’ aan Magnicity, exploitant van verschillende observatietorens wereldwijd. Het bedrijf werkt stap voor stap aan een metamorfose, en nu gaan ze de laatste fase in: een grondige opknapbeurt van de buitenzijde en een herinrichting van het restaurant.

De onderzijde van het kraaiennest wordt gereinigd, geïnspecteerd en waar nodig hersteld. Daarnaast krijgt de ‘mast’ van de Euroscoop nieuw schilderwerk, zowel aan de binnen- als de buitenkant.

Veel Rotterdammers zijn gehecht aan 'hun' Euromast. In 2021 klonk er dan ook veel protest toen bekend werd dat er grote woontorens naast de mast zouden komen.

Veiligheid

Om de renovatie veilig uit te voeren, wordt er een speciaal platform gebouwd onder het kraaiennest, dat aan de binnenzijde van de betonnen paal wordt bevestigd. Daarnaast wordt de Euroscoop zelf gebruikt als liftinstallatie om bovenop het bouwwerk te kunnen komen. Vanwege het gewicht van deze platforms moet de Euromast gedurende de werkzaamheden volledig gesloten blijven voor publiek.

Ook binnen verandert er veel. Het restaurant krijgt een nieuw concept dat past bij de monumentale status van het gebouw én bij de stijl van architect Huig Maaskant. "Met het vernieuwde restaurant creëren we een plek die Rotterdam ademt: direct, eigentijds en gastvrij,” vertelt Leonie. Ze zegt dat bezoekers straks kunnen rekenen op goed eten, persoonlijke aandacht en een uitzicht dat nergens anders te vinden is.