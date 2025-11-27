Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Euromast sluit deuren voor maandenlange renovatie: dit staat er te gebeuren

Euromast sluit deuren voor maandenlange renovatie: dit staat er te gebeuren

Werk

Vandaag, 11:33 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Na de kerstvakantie gaat de Euromast voor een periode van drie maanden dicht. Tot aan het begin van april 2026 wordt er gewerkt aan de laatste fase van de vernieuwing van de hoogste uitkijktoren van Nederland. Het doel is om de toren van binnen én van buiten te vernieuwen en klaar te maken voor de toekomst.

In 2020 verkocht Willem Tieleman het ‘kraaiennest’ aan Magnicity, exploitant van verschillende observatietorens wereldwijd. Het bedrijf werkt stap voor stap aan een metamorfose, en nu gaan ze de laatste fase in: een grondige opknapbeurt van de buitenzijde en een herinrichting van het restaurant.

De onderzijde van het kraaiennest wordt gereinigd, geïnspecteerd en waar nodig hersteld. Daarnaast krijgt de ‘mast’ van de Euroscoop nieuw schilderwerk, zowel aan de binnen- als de buitenkant.

Veel Rotterdammers zijn gehecht aan 'hun' Euromast. In 2021 klonk er dan ook veel protest toen bekend werd dat er grote woontorens naast de mast zouden komen.

Protest tegen woontorens naast Euromast: 'Gezicht van de stad verdwijnt'
1:51

Protest tegen woontorens naast Euromast: 'Gezicht van de stad verdwijnt'

Veiligheid

Om de renovatie veilig uit te voeren, wordt er een speciaal platform gebouwd onder het kraaiennest, dat aan de binnenzijde van de betonnen paal wordt bevestigd. Daarnaast wordt de Euroscoop zelf gebruikt als liftinstallatie om bovenop het bouwwerk te kunnen komen. Vanwege het gewicht van deze platforms moet de Euromast gedurende de werkzaamheden volledig gesloten blijven voor publiek.

Ook binnen verandert er veel. Het restaurant krijgt een nieuw concept dat past bij de monumentale status van het gebouw én bij de stijl van architect Huig Maaskant. "Met het vernieuwde restaurant creëren we een plek die Rotterdam ademt: direct, eigentijds en gastvrij,” vertelt Leonie. Ze zegt dat bezoekers straks kunnen rekenen op goed eten, persoonlijke aandacht en een uitzicht dat nergens anders te vinden is.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Bezoekers zitten zes uur vast op hoogste punt van Euromast
Bezoekers zitten zes uur vast op hoogste punt van Euromast
Directrice zat uren vast in Euromast: 'We moesten heel erg nodig naar de wc'
Directrice zat uren vast in Euromast: 'We moesten heel erg nodig naar de wc'
Protest tegen woontorens naast Euromast: 'Gezicht van de stad verdwijnt'
Protest tegen woontorens naast Euromast: 'Gezicht van de stad verdwijnt'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.