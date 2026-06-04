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Tientallen meldingen van 'hinderlijk' fluitgeluid bij Euromast Rotterdam

Wonen

Vandaag, 11:20

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Bij DCMR Milieudienst Rijnmond in Rotterdam zijn sinds woensdagavond 46 meldingen binnengekomen van een hinderlijk fluitend geluid, meldt de dienst donderdag. Vermoed wordt dat het geluid wordt veroorzaakt door de Euromast. Die wordt momenteel verbouwd.

Aan het middengedeelte hangen netten, touwen en kabels. "Vermoedelijk ontstaat het geluid in touwen/kabels/netten die vanwege werkzaamheden aan de Euromast geluid maken in de wind", schrijft de dienst op de website. Een DCMR-woordvoerder geeft aan dat ze hopen later op de dag meer duidelijkheid te kunnen bieden.

Eerder dit jaar beloofde burgemeester Carola Schouten van de Euromast te abseilen als de verkiezingsopkomst hoger is dan in 2022, zo is te zien in de bovenstaande video.

Onderzoek

Een inspecteur en een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam zijn ter plaatse gegaan om onderzoek te doen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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