Straatraces teisteren Den Haag: 'Tot diep in de nacht raak'

Overdag lijkt er niets aan de hand op bedrijventerrein De Werf in de Haagse wijk Kraayenstein. Maar zodra de avond valt, verandert de sfeer compleet. Bewoners horen ronkende motoren, keiharde muziek en zien auto’s racen alsof het een filmset is.

De problemen zijn niet nieuw, al sinds 2018 melden bewoners en ondernemers de overlast. Sandra Hendriks woont in de buurt en trekt al jaren aan de bel. Soms gaan de straatraces door tot 03.30 uur in de nacht. Slapen zit er dan niet in.

Bewoners voelen zich niet gehoord. Meldingen stapelen zich op, maar een echte oplossing blijft uit. Daarom slaan bewoners en ondernemers nu de handen ineen om meer druk te zetten op de gemeente.

'Hardnekkig probleem'

De gemeente Den Haag erkent dat de situatie "zeer vervelend en gevaarlijk" is. Er zijn maatregelen genomen, zoals extra handhaving, inzet van de zogeheten 'Noise Patrol' en drempels op wegen rond het terrein. Ook wordt gekeken naar extra flitspalen die snelheid en mogelijk geluid kunnen meten.

Toch noemt de gemeente het probleem hardnekkig. De groepen zouden wisselend zijn en komen niet altijd uit Den Haag. Daardoor verplaatst de overlast zich snel.

In de lokale politiek groeit de druk. Raadslid Gerard Kroon van Hart voor Den Haag heeft vragen gesteld aan het college en wil dat er nu echt wordt ingegrepen.