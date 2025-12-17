Vloggende straatracer (29) scheurt 200 km/u door Eindhoven: politie grijpt in

Een 29-jarige man uit Eindhoven moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter vanwege roekeloos rijgedrag. Op zijn eigen Instagramaccount plaatste de motorrijder meerdere filmpjes waarop te zien is hoe hij wheelies maakt, met 200 kilometer per uur door de bebouwde kom scheurt en met hoge snelheid langs wegwerkers raast.

"Deze beelden zijn vele duizenden keren bekeken," meldt de politie. Volgens hen wekten de video’s de indruk dat de wegen in Eindhoven een soort vrijstaat zijn waar dit soort rijgedrag ongestraft zou kunnen.

Op Instagram deelde de politie Eindhoven een foto van de motor waarmee de man het gaspedaal flink intrapte:

Motor, rijbewijs en opnameapparatuur in beslag genomen

De politie noemt het rijgedrag 'absoluut onacceptabel'. De beelden waren voor hen aanleiding om in te grijpen. De man is aangehouden, zijn snelle Ducati-motor en opnameapparatuur zijn in beslag genomen. Ook raakte hij zijn rijbewijs kwijt, voorlopig voor zes maanden.

Daarnaast is het CBR een onderzoek gestart om te bepalen of de man überhaupt nog geschikt is om motor te rijden.

Op zijn Instagramaccount startte de verdachte een crowdfundingsactie. Daarin schrijft hij: "Blijkbaar kunnen ze je huis binnenkomen omdat je vlogs maakt." Inmiddels is er al ruim 1.400 euro aan donaties opgehaald. "Mocht je het onzin vinden dat een normale jongen zo hard wordt aangepakt, dan ben je vrij om mij te steunen."

Brabant koploper in verkeersdoden

De politie benadrukt dat Noord-Brabant ook vorig jaar weer koploper was als het gaat om het aantal verkeersdoden. "Daarom doen we er alles aan om dat aantal omlaag te krijgen. Dergelijk rijgedrag wordt absoluut niet getolereerd," aldus de politie.