Automobilist scheurt met 200 km/u over de vluchtstrook op A58

Een automobilist die met 200 kilometer per uur over de snelweg reed heeft vrijdag zijn rijbewijs moeten inleveren. Hij haalde met die snelheid ook auto's rechts en via de vluchtstrook in. Dat gebeurde op de A58 in Brabant.

De politie achtervolgde de automobilist vanaf Etten-Leur tot aan Roosendaal. "Wij leggen hem diverse feiten ten laste en zijn rijbewijs is ingevorderd. Hij mag zich later verantwoorden en zal dan een passende straf krijgen", aldus de politie op Instagram.

Heb jij de Hart van Nederland-app al op je telefoon? Bekijk in de video bovenaan hoe je 'm download op Android.

ANP