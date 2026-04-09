Aantal verkeersdoden weer gestegen in 2025, fietsers meest kwetsbare groep

De stijging van het aantal verkeersdoden in Nederland zet door. Al jaren loopt dat cijfer op, en ook vorig jaar was dat het geval. In 2025 zijn er 759 mensen omgekomen in het verkeer, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn er 84 meer dan een jaar eerder.

Vooral fietsers moeten het ontgelden in het verkeer. Het aantal dodelijke slachtoffers op de fiets steeg met maar liefst 35 procent, naar 281. In 4 op de 10 gevallen ging het om mensen op een e-bike. De cijfers onder fatbikegebruikers vallen relatief gezien mee: 8 verkeersdeelnemers op een fatbike kwamen om.

Vooral mannen slachtoffer

Het aantal mannen dat omkwam in het Nederlandse verkeer lag bijna drie keer zo hoog als het aantal vrouwen: 575 mannen tegenover 184 vrouwen. Daarnaast laten de cijfers van het CBS een andere opvallende trend zien.

Waar het aantal vrouwelijke slachtoffers in het verkeer daalde met 8 procent, steeg het aantal mannelijke slachtoffers juist met 21 procent. Vooral mannen van 70 jaar of ouder blijken kwetsbaar. De toegenomen kwetsbaarheid van deze groep is volgens het CBS een belangrijke verklaring voor de stijging onder mannelijke verkeersslachtoffers.

Is het verplicht dragen van een helm dan een manier om fietsen op elektrische fietsen veiliger te maken?

Fietsersbond wil actie

De landelijke Fietsersbond roept op tot actie, zeker met het oog op de nabije toekomst. Vanaf 2027 vallen er namelijk structurele investeringen in verkeersveiligheid weg, zo blijkt uit de overheidsbegroting. Dat terwijl die investeringen in infrastructuur, samen met lagere snelheden, juist cruciaal zijn voor de verkeersveiligheid. "Alleen zo kunnen gemeenten en provincies blijven werken aan veilige fietspaden en kruispunten", aldus de Fietsersbond.

De bond wil ook een limiet van 30 kilometer per uur op alle wegen binnen de bebouwde kom. Nu is dat vaak nog 50 kilometer per uur, terwijl bij die snelheid juist de meeste ongelukken gebeuren. Daarnaast zou dat volgens de bond leiden tot minder uitstoot en minder geluidsoverlast.

