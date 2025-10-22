Fietsersbond: tienduizenden kinderen fietsen over gevaarlijke schoolroutes

In Nederland liggen 162 basisscholen langs wegen waar auto’s 50 kilometer per uur mogen rijden en waar geen vrijliggend fietspad is. Dat blijkt uit onderzoek van de Fietsersbond op basis van openbare gegevens. De belangenorganisatie noemt de situatie 'onveilig en onverantwoord' en roept gemeenten op om de maximumsnelheid rond scholen snel te verlagen naar 30 kilometer per uur.

Volgens de Fietsersbond moeten meer dan 36.000 kinderen elke schooldag over deze gevaarlijke wegen fietsen om bij de ingang van hun school te komen. Ruim de helft van de 162 scholen ligt in een zogeheten schoolzone, maar dat stelt volgens de bond weinig voor. "In de praktijk is dat niet meer dan een bordje met ‘Let op’," zegt een woordvoerder. "In die straten mag nog steeds 50 gereden worden, en dat is een levensgevaarlijke snelheid."

In 2018 ging de destijds 9-jarige Josephine uit De Bilt de straat op om de gemeente te vragen om de weg vlak bij haar huis veiliger te maken. Hoe dat ging je in de video hieronder:

1:48 Josephine (9) uit de Bilt smeekt om veilige weg voor de deur

Ouders stappen uit angst vaker in de auto

De bond ziet dat de onveilige situatie ook het gedrag van ouders verandert. “Een onveilige schoolomgeving zorgt ervoor dat ouders hun kinderen minder zelfstandig laten fietsen,” legt de woordvoerder uit. Daardoor brengen meer ouders hun kinderen met de auto, wat juist extra drukte en gevaar veroorzaakt.

Volgens de Fietsersbond is er sprake van “een vicieuze cirkel van chaos en onveiligheid” die alleen doorbroken kan worden door overal 30 kilometer per uur in te voeren.

Vooral Zuid-Holland springt eruit

Uit de cijfers blijkt dat vooral Zuid-Holland opvalt: daar liggen 43 scholen aan een weg waar 50 kilometer per uur gereden mag worden. In Noord-Holland en Noord-Brabant gaat het om respectievelijk 21 en 20 scholen. In kleinere provincies is het aantal lager. Zo telt Zeeland er volgens de bond slechts één.