Dodelijk ongeluk Geleen was met motor en scooter, geruchten straatrace onderzocht

Ongeluk

Vandaag, 16:36

Het dodelijke verkeersongeluk in Geleen waarbij zondag drie mensen om het leven kwamen, was een botsing tussen een motor en een scooter. Dat meldt de politie. Twee van de slachtoffers zaten op de motor, het derde slachtoffer reed op de scooter.

De aanrijding gebeurde zondagmiddag op de Professor van Krevelenstraat. Over de identiteit van de slachtoffers doet de politie nog geen uitspraken omdat nabestaanden eerst op de hoogte worden gebracht.

Onderzoek naar straatrace-geruchten

Wat er precies misging, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de toedracht. Volgens regionale zender L1 gaan er in de buurt geruchten rond dat er sprake zou zijn van een straatrace. Een woordvoerder laat weten dat dit scenario wordt meegenomen in het onderzoek.

Hart van Nederland/ANP

