Ernstig ongeluk in Geleen eist drie levens

Door een verkeersongeval op de Professor van Krevelenstraat in Geleen zijn zondagmiddag drie mensen om het leven gekomen, bevestigt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 13.15 uur in de Limburgse plaats.

Volgens een politiewoordvoerder zijn meerdere voertuigen bij het incident betrokken, al is nog niet duidelijk hoeveel en om wat voor voertuigen het gaat. Het onderzoek naar de toedracht is in volle gang.

Hulpdiensten massaal aanwezig

Hulpdiensten rukten groots uit. Een van de slachtoffers is nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook andere slachtoffers konden niet meer worden gered.

De politie verwacht later meer duidelijkheid te geven over de situatie.

Hart van Nederland/ANP