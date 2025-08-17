Terug

Politie bekogeld bij opbreken illegale straatrace in Budel-Dorplein

Crime

Vandaag, 13:13

Een illegale straatrace in het Brabantse Budel-Dorplein is in de nacht van zaterdag op zondag uit de hand gelopen, en dat is niet voor het eerst. Op het Kerkplein kwamen zo’n tweehonderd auto’s samen, uit Nederland maar ook uit Duitsland en België. De politie greep in, maar is daarbij bekogeld. Twee agenten liepen gehoorschade op.

De sfeer werd grimmig toen agenten probeerden de groep uiteen te drijven, meldt het Eindhovens Dagblad. Politiewagens werden bekogeld met vuurwerk en glas, één voertuig werd zelfs klemgereden en vernield. Twee agenten liepen gehoorschade op en deden aangifte. Pas na inzet van wapenstokken en politiehonden kreeg de politie de situatie controle. Uiteindelijk is één verdachte opgepakt en is de groep het dorp uitgezet.

Naar België

Een deel van de straatracers was eerder die avond al weggestuurd bij een bijeenkomst op de Gerstdijk in Helmond. Een politiewoordvoerder laat aan de krant weten dat het moeilijk is om grip te krijgen op de racers, omdat ze via Whatsapp-groepen snel van locatie wisselen. Na het ingrijpen in Budel zou een deel zijn uitgeweken naar België, waar in Bree rond 02.00 uur ’s nachts opnieuw vuurwerk en straatraces werden gemeld.

De illegale races zorgen al jaren voor overlast in Budel-Dorplein, aldus het ED. Vooral het grote Kerkplein is een geliefde plek voor bestuurders die met hun opgevoerde auto’s stunts uitvoeren. Bewoners klagen al jaren over lawaai, vuurwerk en gevaarlijke situaties, maar voelen zich niet serieus genomen. De gemeente Cranendonck kijkt naar maatregelen om het probleem in te dammen.

