Dorpsbewoners starten eigen woningcorporatie om woningnood te lijf te gaan

Nu de nieuwe regering op de foto is gezet, is het tijd om aan de slag te gaan. En dat is nodig ook, want Nederland snakt naar oplossingen, bijvoorbeeld voor het woningtekort. Jetten wil daar miljarden voor uittrekken, maar inwoners van het Overijsselse dorp Ossenzijl wachten daar niet langer op. Ze besloten letterlijk zelf de handen uit de mouwen te steken en sociale huurwoningen te bouwen.

Het zijn er maar vier, maar in Ossenzijl denken ze: iets is beter dan niets. Al 25 jaar is er geen enkele sociale huurwoning in het dorp gebouwd. Daarom zijn drie inwoners een eigen woningcorporatie gestart. Ze hebben daarvoor geld geleend van de gemeente om het project te realiseren.

Bekijk de video hierboven om meer te zien over de bouw van de womingen en hoe de eerste bewoner niet kan wachten om er te gaan wonen.