Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dorpsbewoners starten eigen woningcorporatie om woningnood te lijf te gaan

Wonen

Vandaag, 22:32 - Update: 48 minuten geleden

Link gekopieerd

Nu de nieuwe regering op de foto is gezet, is het tijd om aan de slag te gaan. En dat is nodig ook, want Nederland snakt naar oplossingen, bijvoorbeeld voor het woningtekort. Jetten wil daar miljarden voor uittrekken, maar inwoners van het Overijsselse dorp Ossenzijl wachten daar niet langer op. Ze besloten letterlijk zelf de handen uit de mouwen te steken en sociale huurwoningen te bouwen.

Het zijn er maar vier, maar in Ossenzijl denken ze: iets is beter dan niets. Al 25 jaar is er geen enkele sociale huurwoning in het dorp gebouwd. Daarom zijn drie inwoners een eigen woningcorporatie gestart. Ze hebben daarvoor geld geleend van de gemeente om het project te realiseren.

Bekijk de video hierboven om meer te zien over de bouw van de womingen en hoe de eerste bewoner niet kan wachten om er te gaan wonen.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Woningtekort stijgt naar 410.000: vooral huurders de klos
Woningtekort stijgt naar 410.000: vooral huurders de klos
Vrije sector steeds duurder: doorsnee huur nu bijna 1850 euro
Vrije sector steeds duurder: doorsnee huur nu bijna 1850 euro

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.