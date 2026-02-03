Volg Hart van Nederland
Woningtekort stijgt naar 410.000: vooral huurders de klos

Wonen

Vandaag, 07:47

Het woningtekort in Nederland is verder opgelopen en staat nu op 410.000 woningen. Vooral mensen die een huurhuis zoeken, merken dat direct. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Capital Value en ABF Research, waarover De Telegraaf schrijft.

De krant meldt dat meer dan de helft van de beleggers en woningcorporaties van plan zijn meer huurwoningen te verkopen. Bij woningcorporaties verwacht 56 procent dit vaker te gaan doen dan nu, 33 procent houdt hetzelfde tempo aan en slechts 11 procent verwacht minder te verkopen.

De opbrengst van deze verkopen wordt vooral gebruikt voor nieuwbouw en het verduurzamen van bestaande woningen, maar op korte termijn krimpt het aanbod van huurwoningen verder.

Door Redactie Hart van Nederland

