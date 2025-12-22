Koopwoning kost nu bijna 4,8 ton, maar prijsstijging remt wel af

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in november opnieuw omhooggegaan. Vergeleken met een jaar eerder betaalden kopers gemiddeld 6,1 procent meer voor een huis. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. In oktober lag die stijging nog iets hoger, op 6,6 procent.

Het is inmiddels de achtste maand achter elkaar dat de prijsstijging afzwakt. Eerder dit jaar lagen de jaarlijkse stijgingen nog boven de 10 procent. De huizen worden dus nog steeds duurder, maar het tempo neemt stap voor stap af.

De woningmarkt is al jaren oververhit; voor minder dan 300.000 euro is het vinden van een huis geen gemakkelijke taak. Maar het kan ook anders, zoals te zien is in de onderstaande video:

1:40 Woningmarkt overspannen, Nederlanders zijn er klaar mee

Ten opzichte van oktober stegen de huizenprijzen met gemiddeld 0,3 procent. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning kwam in november uit op 477.531 euro. Dat bedrag ligt voor veel mensen ver boven wat betaalbaar is.

De huizenprijzen bereikten hun vorige piek in juli 2022. Daarna daalden de prijzen een tijd, maar sinds juni 2023 zit de markt weer in de lift. Inmiddels liggen de prijzen gemiddeld 14,9 procent hoger dan bij die eerdere piek.

Meer huizen verkocht

In november wisselden 18.224 woningen van eigenaar. Dat is een kleine stijging vergeleken met een jaar eerder. Over de eerste elf maanden van dit jaar gaat het om 211.541 verkochte woningen, bijna 16 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.