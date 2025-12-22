Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Koopwoning kost nu bijna 4,8 ton, maar prijsstijging remt wel af

Koopwoning kost nu bijna 4,8 ton, maar prijsstijging remt wel af

Wonen

Vandaag, 07:08 - Update: Vandaag, 07:23

Link gekopieerd

De prijzen van bestaande koopwoningen zijn in november opnieuw omhooggegaan. Vergeleken met een jaar eerder betaalden kopers gemiddeld 6,1 procent meer voor een huis. Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster. In oktober lag die stijging nog iets hoger, op 6,6 procent.

Het is inmiddels de achtste maand achter elkaar dat de prijsstijging afzwakt. Eerder dit jaar lagen de jaarlijkse stijgingen nog boven de 10 procent. De huizen worden dus nog steeds duurder, maar het tempo neemt stap voor stap af.

De woningmarkt is al jaren oververhit; voor minder dan 300.000 euro is het vinden van een huis geen gemakkelijke taak. Maar het kan ook anders, zoals te zien is in de onderstaande video:

Woningmarkt overspannen, Nederlanders zijn er klaar mee
1:40

Woningmarkt overspannen, Nederlanders zijn er klaar mee

Ten opzichte van oktober stegen de huizenprijzen met gemiddeld 0,3 procent. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande koopwoning kwam in november uit op 477.531 euro. Dat bedrag ligt voor veel mensen ver boven wat betaalbaar is.

De huizenprijzen bereikten hun vorige piek in juli 2022. Daarna daalden de prijzen een tijd, maar sinds juni 2023 zit de markt weer in de lift. Inmiddels liggen de prijzen gemiddeld 14,9 procent hoger dan bij die eerdere piek.

Meer huizen verkocht

In november wisselden 18.224 woningen van eigenaar. Dat is een kleine stijging vergeleken met een jaar eerder. Over de eerste elf maanden van dit jaar gaat het om 211.541 verkochte woningen, bijna 16 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Door ANP

Lees ook

'Huizen 8,8 procent duurder in 2025', einde stijging nog niet in zicht
'Huizen 8,8 procent duurder in 2025', einde stijging nog niet in zicht
CBS: opnieuw groter deel sociale huurwoningen toegewezen aan statushouders
CBS: opnieuw groter deel sociale huurwoningen toegewezen aan statushouders
Huizen wéér duurder, gemiddeld hypotheekbedrag stijgt naar recordhoogte
Huizen wéér duurder, gemiddeld hypotheekbedrag stijgt naar recordhoogte
'Wooncrisis met het juiste beleid binnen vijf jaar opgelost'
'Wooncrisis met het juiste beleid binnen vijf jaar opgelost'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.