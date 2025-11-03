Huizen wéér duurder, gemiddeld hypotheekbedrag stijgt naar recordhoogte

Het is iets dat woningbezitters in spe misschien liever niet willen horen: de gemiddelde aankoopwaarde van een woning is gestegen tot een nieuwe recordhoogte. Gemiddeld kopen we een huis voor 520 duizend euro. Ook sloten huizenkopers en -bezitters meer hypotheken af afgelopen maand. In oktober waren dit er 52.196, ruim 4 procent meer dan in oktober vorig jaar. Dit meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN), dat naar eigen zeggen bijna alle hypotheekaanvragen in Nederland registreert.

Ongeveer 63 procent van de aanvragen was voor de aankoop van een huis. De rest kwam van niet-kopers die bijvoorbeeld een bestaande hypotheek wilden verhogen.

Hubert en zijn vrienden kunnen door de hoge woningprijzen geen huis kopen, daarom besloten ze samen een pand te kopen en te verbouwen tot appartementen:

2:24 Hubert en vrienden starten woongroep in voormalige school in Dieren

Recordhoogte

Mensen die nog willen starten op de woningmarkt moeten misschien even slikken bij het lezen dat huizen gemiddeld wéér duurder zijn geworden. De gemiddelde aankoopwaarde van een woning steeg ook met 4 procent vergeleken met vorig jaar en bereikte een nieuwe recordhoogte. In oktober kwam het gemiddelde uit op 520.600 euro. Het vorige record van 517.870 euro uit juli dit jaar werd hiermee gebroken.

De hypotheken voor de aankoop van een woning bedroegen gemiddeld 373.400 euro, een stijging van 2 procent. Het aandeel starters bleef stabiel op bijna een op de drie. De afgelopen maand vroegen 16.445 mensen het krediet aan voor hun eerste huis.