Steeds minder woningen in oude winkels en kantoren

Wonen

Vandaag, 08:04 - Update: 2 uur geleden

Het ombouwen van kantoren, winkels en andere panden tot woningen levert steeds minder nieuwe woonruimte op. In 2024 daalde het aantal zogeheten woningtransformaties met 10 procent tot iets minder dan 8000. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Vooral voormalige winkels leveren fors minder woningen op. Het aantal halveerde bijna tot 1200. Gemiddeld kwamen er per pand nog maar 2,5 woningen uit, tegenover 4,1 een jaar eerder. Kantoren deden het beter: daar steeg het aantal nieuwe woningen met 11 procent tot 2800.

Boven de Haagse Passage staan al jaren twintig appartementen leeg. Het historische pand, midden in de stad, is daardoor uitgegroeid tot een schrijnend symbool van wat er misgaat op de woningmarkt:

Rotterdam was koploper met bijna 12 procent van alle transformaties. Amsterdam zag het aandeel juist sterk dalen: van 13 procent in 2023 naar slechts 3 procent een jaar later.

