SGP wil woningnood oplossen met relatietherapie

Relatietherapie kan volgens de SGP helpen om de woningnood op te lossen. In het verkiezingsdebat van de NOS zei SGP-leider Chris Stoffer: "Als je aan relatietherapie werkt, aan sterke relaties, dat mensen wellicht meer bij elkaar kunnen blijven, ook dan heb je minder vraag."

Vorig jaar eindigden volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 25.386 huwelijken in een scheiding. Nog eens 4040 stellen met een geregistreerd partnerschap gingen uit elkaar.

"Het is altijd een goed idee om mensen te helpen om met elkaar door een deur te blijven kunnen", reageerde Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren). "Maar volgens mij is dit niet de grootste oorzaak." Ze stelde voor om minder vee te houden.

De SGP kwam eerder onder vuur te liggen omdat er op haar kandidatenlijst voor de verkiezingen wederom geen vrouwelijke lijsttrekker staat: