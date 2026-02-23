ZIEN: Zo verliep de traditionele bordesscène op paleis Huis ten Bosch

Beleid
Vandaag, 11:19
Na de beëdiging van de bewindslieden was het tijd voor de traditionele bordesscène bij Paleis Huis ten Bosch. Op de trappen van het paleis poseerden premier Rob Jetten en zijn ministers voor de officiële foto. Daarmee presenteert het kabinet-Jetten zich officieel aan Nederland.
In de video hierboven zie je hoe dat moment verliep.
