Nieuw probleem op woningmarkt: overschot aan eengezinswoningen dreigt

Nederland stevent af op een overschot aan eengezinswoningen. Daarvoor waarschuwt ABN AMRO in een nieuw rapport. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen die specifiek op zoek zijn naar dit type huis. Die scheefgroei neemt de komende tientallen jaren verder toe.

Toch blijven gemeenten volgens ABN AMRO volop inzetten op de bouw van nieuwe eengezinswoningen. De verwachting is dat er de komende jaren nog ongeveer 270.000 van deze woningen bijkomen. Tegelijkertijd komen richting 2050 naar schatting nog eens 900.000 bestaande gezinswoningen vrij.

De woningmarkt is krap en de huizenprijzen blijven voorlopig hoog. Daardoor kiezen steeds meer mensen voor alternatieve woonvormen. In de video hierboven vertelt Renske Zandjans uit Nijmegen waarom zij ervoor heeft gekozen om samen met vrienden onder één dak te wonen.

Vergrijzing zet huizenmarkt onder druk

De oorzaak ligt volgens de onderzoekers vooral bij de vergrijzing en de groei van het aantal alleenstaanden. Van de Nederlanders tussen de 65 en 74 jaar woont ongeveer 70 procent nog in een eengezinswoning. Veel van deze woningen komen pas vrij als deze generatie verhuist of overlijdt.

Beeld: CBS, ministerie van Binnenlandse Zaken

ABN AMRO verwacht dat dit in sommige regio's kan leiden tot leegstand en dalende woningprijzen. Vooral gebieden waar de bevolking krimpt, lopen volgens de bank risico. Inmiddels bestaat ongeveer twee derde van alle woningen in Nederland uit eengezinswoningen, terwijl slechts een derde van de huishoudens uit gezinnen bestaat.

Meer seniorenwoningen nodig

Sectoranalist Jorke Kooijenga van ABN AMRO zegt tegen de NOS dat bij bouwplannen nog te weinig rekening wordt gehouden met de veranderende samenstelling van huishoudens. Het aantal alleenstaanden blijft volgens hem de komende jaren groeien, waardoor de vraag naar grote gezinswoningen afneemt.

Kooijenga ziet meer geschikte seniorenwoningen als een belangrijk deel van de oplossing. Veel ouderen willen wel verhuizen, maar vinden moeilijk een woning die aansluit bij hun wensen. Als die doorstroming op gang komt, kunnen meer bestaande gezinswoningen vrijkomen voor jonge gezinnen die nu nog op zoek zijn naar een geschikt huis.