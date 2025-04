ZIEN: Allergrootste landmachtoefening van 2025, Oirschot zit er middenin

Voor de mensen in Oirschot, die vlakbij de kazerne wonen, zat uitslapen er dinsdagochtend waarschijnlijk niet in want ze werden geconfronteerd met een urenlang gebrul van zware groene legervoertuigen van de landmacht. Het Nederlandse leger zit middenin de allergrootste landmacht-oefening van 2025 met in totaal 4000 militairen, 1800 voertuigen en 200 drones.

Een groot deel van alle voertuigen is dinsdagochtend in alle vroegte vanuit Oirschot vertrokken en onwetende voorbijgangers of verkeersdeelnemers kijken hun ogen uit door alle pracht en praal, is te zien in bovenstaande video.