Ziekteverzuim op hoogste punt in jaren: vooral griep en stress de boosdoeners

Werk

Vandaag, 08:45

Het ziekteverzuim in Nederland is in september flink opgelopen. Gemiddeld zat 4,7 procent van de werknemers ziek thuis, tegenover 4,4 procent in augustus. Dat is het hoogste niveau in jaren, melden arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare.

In één maand tijd nam het aantal ziekmeldingen met 72 procent toe. Waar in augustus 36 op de duizend medewerkers zich ziek meldden, waren dat er in september 62. Volgens de arbodiensten komt dat vooral door griepachtige klachten, die sinds het begin van de herfst flink toenemen.

Begin dit jaar had werkend Nederland ook last van een griepgolf. Veel werknemers ervaren druk vanuit hun werkgever om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan, ook als zij zich nog niet helemaal beter voelen, vaak komt daar een stuk schuldgevoel bij kijken. In de onderstaande video vertellen ze daar meer over:

Ziek, maar toch werken? 'Schaamtegolf' houdt werknemers op de been
2:11

Ziek, maar toch werken? 'Schaamtegolf' houdt werknemers op de been

Naast griep speelt ook stress een steeds grotere rol. De arbodiensten zien dat stressklachten inmiddels een groot deel van het langdurig ziekteverzuim veroorzaken. "Werknemers die hierdoor uitvallen zijn gemiddeld ruim acht maanden niet volledig inzetbaar, en bij een burn-out duurt dat vaak zelfs nog langer", zeggen ArboNed en HumanCapitalCare.

Signalen eerder herkennen

Volgens ArboNed ligt de oplossing vooral bij preventie. Werkgevers zouden eerder moeten ingrijpen bij signalen van overbelasting. "Werkgevers kunnen daarin veel betekenen door regelmatig te vragen hoe het écht gaat, werkdruk bespreekbaar te maken en waar nodig ruimte te bieden in taken of planning", aldus de organisatie.

Door personeelstekorten in veel sectoren neemt de druk op werknemers verder toe. Dat maakt het volgens de arbodiensten nog belangrijker om het gesprek op de werkvloer open te houden. Want wie te lang met stressklachten doorloopt, valt uiteindelijk vaker en langer uit.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

