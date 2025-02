Ziek, maar toch werken? 'Schaamtegolf' houdt werknemers op de been

Veel werknemers voelen zich onder druk gezet door hun werkgever om na een ziekmelding snel weer aan het werk te gaan. Een op de vijf werkenden wordt hier expliciet toe verzocht, en 15 procent ervaart zelfs flinke druk. In veel gevallen belt de werkgever al op de eerste ziektedag met de vraag wanneer de werknemer weer kan werken.

Dit blijkt uit onderzoek van vakbond CNV onder 2.100 werkenden. Werkgevers lijken vooral bang te zijn voor langdurig ziekteverzuim, zeker nu Nederland wordt getroffen door een griepgolf. Maar volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin werkt deze aanpak averechts: werknemers die onder druk worden gezet, blijven juist langer ziek.

Schuldgevoel

Naast fysieke klachten speelt werkdruk een grote rol. Bijna een op de vijf werknemers meldt zich niet ziek uit angst collega’s extra te belasten. Meer dan een derde werkt door ondanks ziekte, en ruim een kwart blijft op een lager tempo thuiswerken.

Psycholoog Thijs Launspach herkent dit patroon: "Veel werknemers ervaren schuldgevoelens als ze thuiszitten, omdat het werk blijft liggen en collega’s het drukker krijgen. Dit kan leiden tot een gevoel van verplichting om te snel terug te keren, zelfs als dat medisch onverantwoord is."

Langdurige uitval

Volgens Fortuin leidt deze 'schaamtegolf' ertoe dat mensen te vroeg weer aan het werk gaan, wat de kans op langdurige uitval juist vergroot. "Rust nemen is cruciaal om volledig te herstellen," benadrukt hij.

Launspach onderstreept dit: "Ziekte is vaak een signaal van overbelasting. Onvoldoende herstel kan leiden tot langdurige uitval of verminderde productiviteit. Werknemers moeten zich realiseren dat het lichaam tijd nodig heeft om te herstellen. Niet elke druk die wordt gevoeld, is terecht of productief."