Griepgolf zet nog verder door: hoogste aantal zieken in jaren

Het aantal griepgevallen heeft het hoogste niveau in jaren bereikt. Vorige week zochten 118 op de 100.000 mensen met griepklachten een huisarts op, zo melden het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en onderzoeksinstituut Nivel.

Op dit moment zijn er 118 griepgevallen per 100.000 inwoners, terwijl dat vorig jaar op dit moment nog 74 gevallen per 100.000 inwoners waren. In 2023 ging het om 36 gevallen per 100.000 inwoners.

Toen twee jaar geleden sprake was van een griepgolf stond de zorg op instorten, waarschuwden zorgmedewerkers zoals Arjan van den Broek (zie bovenstaande video).

Griepgolf

Sinds vorige week heeft Nederland officieel te maken met een griepepidemie. Voor de tweede week op rij lag het aantal griepgevallen boven de vastgestelde drempel. Hoewel ook vorig jaar sprake was van een griepepidemie, is het huidige aantal gevallen aanzienlijk hoger.

De meeste mensen met griep bezoeken geen huisarts, maar een kleinere groep, vooral kwetsbare personen, doet dat wel. Hierdoor geven deze cijfers een goed beeld van de verspreiding van griepvirussen.

Andere virussen

Griepachtige klachten kunnen ook door andere virussen worden veroorzaakt. Om vast te stellen of iemand daadwerkelijk griep heeft, worden keel- en neusmonsters onderzocht. In de meeste gevallen bevestigen deze tests de aanwezigheid van een griepvirus.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP