Griepvirus grijpt om zich heen: epidemie mogelijk in aantocht

Het aantal mensen met griepachtige klachten neemt snel toe in Nederland. Officieel is er nog geen sprake van een griepepidemie, maar de drempel om dit te constateren is afgelopen week overschreden. Volgens gezondheidsinstituut Nivel lijkt de jaarlijkse epidemie al begonnen.

Afgelopen week gingen 58 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts, tegen 51 per 100.000 een week eerder. Voor een officiële epidemie moeten deze aantallen twee weken achter elkaar boven de grens van 53 per 100.000 liggen.

Begin vorig jaar was het enorm druk in de ziekenhuizen door patiënten met een luchtweginfectie, zoals griep. En dat terwijl de zorg toen nog op adem probeerde te komen na de slopende coronapandemie. In de bovenstaande video vertelt ic-verpleegkundige Arjan hoe hij daar mee omgaat.

Vorig jaar steeg het aantal besmettingen rond deze tijd van het jaar ook. Eind januari werd toen een epidemie vastgesteld, die tot eind maart duurde.

Hart van Nederland/ANP