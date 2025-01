In België komt het mondkapje terug: code oranje vanwege griep

In België wordt het sinds de coronapandemie opnieuw aangeraden om een mondmasker te dragen. Het aantal mensen met de griep stijgt daar zo snel, dat het waarschuwingsniveau voor luchtweginfecties in ons buurland van code geel naar code oranje gaat. Dat heeft de minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke donderdag bekendgemaakt, aldus de Belgische krant Het Laatste Nieuws.

In november vertelde luisteraars van Radio 538 wat zij doen om griep te voorkomen (zie bovenstaande video).

Drukke plekken

Het dragen van een mondkapje wordt aangeraden voor mensen die symptomen hebben en zich op drukke plekken bevinden. Denk hierbij aan het openbaar vervoer, bij de dokter of in de wachtkamer van een ziekenhuis, aldus de krant. Ook worden zij verzocht om een mondmasker te dragen als ze in contact komen met kwetsbare mensen.

Piek in besmettingen

In België is een piek bereikt in het aantal besmettingen, liet Vandenbroucke weten. Ook in Nederland stijgt het aantal grieppatiënten hard. Vorige week gingen 38 op elke 100.000 mensen met griepachtige klachten naar een huisarts. Dat is het hoogste niveau sinds maart vorig jaar. Vergeleken met de laatste week van vorig jaar is het aantal patiënten bijna verdubbeld.

In België hebben ze kleurcodes om de ernst van de situatie uit te drukken als het om luchtweginfecties gaat. Zo zouden mensen beter voorbereid moeten zijn op terugkerende pieken van bijvoorbeeld griep of covid. Het waarschuwingsniveau is nu van code geel naar code oranje gegaan. Vaccineren tegen de griep is volgens de minister van Volksgezondheid in België bovendien "extreem belangrijk".