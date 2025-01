Aantal mensen met griep stijgt razendsnel, nauwelijks coronabesmettingen

Het aantal grieppatiënten neemt toe. Vorige week gingen 38 op elke 100.000 mensen met griepachtige klachten naar een huisarts. Dat is het hoogste niveau sinds maart vorig jaar, maar het is nog onder de grens van een epidemie, meldt onderzoeksinstituut Nivel. Vergeleken met de laatste week van vorig jaar is het aantal patiënten bijna verdubbeld.

Ook vorig jaar steeg het aantal besmettingen rond deze tijd van het jaar. Eind januari was toen sprake van een epidemie, die tot eind maart duurde. Het aantal mensen dat met corona besmet is, blijft daarentegen heel laag voor de tijd van het jaar. Begin januari vorig jaar werden vier keer zo veel virusdeeltjes in het rioolwater gevonden in vergelijking met nu.

Begin vorig jaar was het enorm druk in de ziekenhuizen door patiënten met een luchtweginfectie, zoals griep. En dat terwijl de zorg toen nog op adem probeerde te komen na de slopende coronapandemie. In de bovenstaande video vertelt ic-verpleegkundige Arjan hoe hij daar mee omgaat.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gebruikt de rioolwatermetingen om de verspreiding van het virus in de gaten te blijven houden, omdat de grootschalige coronatesten zijn afgeschaft. Daarnaast maakt het instituut gebruik van het platform Infectieradar, waar mensen kunnen melden dat hun coronatest positief was en dat ze het virus dus onder de leden hebben. Vorige week meldde 0,3 procent van de gebruikers een positieve testuitslag. Precies een jaar geleden was dit 2 procent.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP