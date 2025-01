HMPV-virus waart rond in China, moeten we ons zorgen maken?

In het noorden van China leidt het humaan metapneumovirus (hMPV), ook wel het HMP-virus genoemd, momenteel tot drukte in de ziekenhuizen. Vooral jonge kinderen en mensen met een verminderde weerstand worden hard getroffen door het virus, dat ernstige luchtwegklachten kan veroorzaken. Maar hoe gevaarlijk is dit virus, en moeten we ons in Nederland zorgen maken?

Het humaan metapneumovirus is een wereldwijd voorkomende luchtweginfectie. Meestal veroorzaakt het milde klachten zoals hoesten, koorts en een verstopte neus. Het virus is verwant aan het RS-virus, maar doorgaans minder ernstig. Volgens het RIVM kunnen vooral jonge kinderen onder de twee jaar en mensen met een verminderde weerstand soms ernstige klachten krijgen door het virus. "Vaak hebben zij dan last van een ontsteking van de luchtwegen, meestal is dat echter niet zo ernstig zoals bij het RS-virus", aldus het RIVM.

Nicole Kok uit Harderwijk kreeg de schrik van haar leven toen ze haar baby Romy doodziek aantrof in bed. Ze bleek besmet te zijn met het RS-virus. Bekijk het verhaal van Nicole en haar dochter Romy in de video bovenaan.

'Kans op pandemie onwaarschijnlijk'

Hoewel het virus momenteel in China leidt tot drukte in de ziekenhuizen, is er volgens virologen geen reden tot zorg. "De kans dat een nieuwe variant wereldwijd grote schade aanricht, is heel klein," zegt specialist infectieziekten Marc Bonten in het AD. Viroloog Thijs Kuiken voegt daaraan toe: "Iedereen op de wereld van vijf jaar en ouder is er al mee besmet geweest. Dat geeft de bevolking weerstand."

In Nederland is er vooralsnog geen sprake van een uitbraak. "In de winter zien we elk jaar een piek, deze was afgelopen jaar ook te zien. In de afgelopen weken meldden huisartsen slechts sporadisch HMP", meldt het RIVM. Het virus wordt nauwlettend gemonitord via gegevens van huisartsen en laboratoria.

Tips om verspreiding tegen te gaan

Net als het coronavirus verspreidt het HMP-virus zich via druppeltjes in de lucht, nauw contact en besmette oppervlakken. Met deze maatregelen kun je verspreiding helpen voorkomen: