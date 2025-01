Komt Nederland ook met mondkapjesadvies bij griep? 'Houden situatie goed in de gaten'

Het Belgische ministerie van Volksgezondheid raadt mensen met symptomen van onder meer de griep aan een mondkapje te dragen op drukke plekken zoals in het openbaar vervoer. In Nederland stijgt het aantal grieppatiënten ook snel. Komt hier ook een mondkapjesadvies?

In België heerst niet alleen griep, maar zijn ook veel mensen besmet met andere virussen. Het ministerie heeft het waarschuwingsniveau voor luchtweginfecties verhoogd van code geel naar code oranje. Dat houdt in dat de huidige piek van luchtweginfecties grote druk legt op het zorgsysteem.

Ook mensen met symptomen van een luchtweginfectie die een kwetsbare gezondheid hebben wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen. Bij contacten met zorgverleners wordt dit ook geadviseerd. Hoe zit dit in Nederland?

'Geen extra zorgen'

Het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid ziet momenteel geen reden om het beleid aan te passen, blijkt uit navraag. Minister Agema van Volksgezondheid verklaarde vrijdagochtend voorafgaand aan de ministerraad dat de situatie in Nederland verschilt van die in België. "We houden het nauwlettend in de gaten, maar op dit moment maken we ons geen extra zorgen over de verspreiding van virussen."

Volgens Agema is het normaal dat er in de winter veel virussen circuleren. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) constateert wel een griepgolf. Hoewel er geen sprake is van een epidemie, bereikt het aantal besmettingen nu het hoogste niveau sinds maart vorig jaar.

Hart van Nederland/ANP