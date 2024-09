Denise heeft 25 dagen per maand migraine: 'Veel meer dan alleen hoofdpijn'

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen migraine, een vaak onderschatte hersenaandoening met grote persoonlijke én maatschappelijke gevolgen. Het kost de samenleving jaarlijks 2 tot 4 miljard euro door ziekteverzuim en verminderde productiviteit. Toch blijft erkenning van migraine als serieuze ziekte achter, iets wat de organisatie Hoofdpijnnet wil veranderen. Op de Internationale dag van de Migraine voert de organisatie actie in Den Haag.

Denise van der Boom (39) uit Swifterbant is een van de vele Nederlanders die dagelijks met de zware gevolgen van migraine leeft. Ze vertelt over haar ervaring: "In het begin had ik een paar migraineaanvallen per maand, maar inmiddels heb ik 20 tot 25 dagen per maand last."

De aanvallen zijn niet alleen fysiek slopend – met hoofdpijn, misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en geluid – maar ook mentaal slopend, vertelt Denise. "Soms vergeet ik midden in een zin wat ik wilde zeggen of heb ik moeite om me te concentreren. Het is veel meer dan alleen hoofdpijn."

Arbeidsongeschikt

De zoektocht naar een diagnose was voor Denise niet eenvoudig. "Mijn huisarts was onzeker over de diagnose en twijfelde of het echt migraine was. Er werd niet veel verteld over de mogelijkheden, en er was weinig uitleg. Pas toen ik naar de hoofdpijnpoli ging, kreeg ik meer informatie."

De actie in Den Haag donderdag zag er zo uit:

De actie voor bewustwording over migraine in Den Haag

Denise is inmiddels volledig arbeidsongeschikt door de combinatie van migraine en nek- en rugproblemen. Ze werkte voorheen bij een reclamebureau, maar door de ernstige toename van haar klachten moest ze haar werk opgeven. "De impact van migraine is bij veel mensen niet bekend. Ik vind dat iedereen veel begripvoller mag zijn", aldus Denise.

Schriftelijke vragen

Om die reden voert Hoofdpijnnet donderdag actie bij de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor een serieuze aanpak voor migraine. D66 Tweede Kamerlid Wieke Paulusma staat achter de actie van de organisatie en zet zich in voor de belangen van patiënten.

Paulusma grijpt de Dag van de Migraine aan om aan de minister van VWS schriftelijke vragen te stellen over de kwaliteit van migrainezorg.