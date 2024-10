Griepseizoen begonnen: vooral onderwijs, zorg en op kantoor fors meer ziekmeldingen

Op kantoor wordt flink gesnotterd en geniest, terwijl collega's zich massaal ziek melden. Zelf voel je misschien ook al een kriebel in je keel. Je bent zeker niet de enige, want het griepseizoen breekt weer aan. In sectoren zoals het onderwijs, de zorg en op veel kantoren is er al een forse stijging te zien in het aantal ziekmeldingen door griepklachten.

Begin vorig jaar was het enorm druk in de ziekenhuizen door patiënten met een luchtweginfectie, zoals griep. En dat terwijl de zorg toen nog op adem probeerde te komen na de slopende coronapandemie. In de bovenstaande video vertelt ic-verpleegkundige Arjan hoe hij daar mee omgaat.

Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare laten weten dat zij in september een flinke stijging hebben gezien in het aantal ziekmeldingen. Het aantal steeg vorige maand met 67 procent vergeleken met augustus. Vooral in de zorg en het onderwijs zijn opvallend veel meldingen, aldus de arbodiensten. Ook bij banen waar mensen veel samenwerken in afgesloten ruimtes, zoals op kantoren, neemt het aantal meldingen toe.

Redmer van Wijngaarden, directeur medische zaken bij ArboNed, meldde dat er in september gemiddeld 60 ziekmeldingen per 1.000 werknemers waren, tegenover 36 meldingen in augustus. "Als zoveel medewerkers tegelijk ziek zijn, kan dat voor flinke uitdagingen op de werkvloer zorgen." Het gemiddelde verzuim steeg naar 4,6 procent, wat iets hoger was dan een jaar geleden.

Meer aandacht voor hygiëne

De toename van griepachtige klachten speelt vooral in sectoren waar binnen wordt gewerkt, waardoor mensen elkaar sneller kunnen besmetten, aldus de arbodiensten. Van Wijngaarden adviseert werkgevers dan ook om meer aandacht te besteden aan basishygiëne, zoals vaker handen wassen. Werknemers met zware verkoudheidsklachten zouden zoveel mogelijk thuis moeten werken. Daarnaast is het goed om ruimtes vaker te luchten, bijvoorbeeld door simpelweg twee ramen tegen elkaar open te zetten.

Wat te doen tegen griep op de wekvloer? Op kantoor, in de schoolklas of in de winkel ligt de kans op besmetting met het griepvirus op de loer. Toch kan jij jezelf zo goed mogelijk beschermen tegen de griep, al is helemaal voorkomen bijna geen mogelijkheid. Hieronder zeven tips: - Handhygiëne: Was regelmatig je handen met water en zeep, of gebruik handgel. - Desinfectie: Maak veelgebruikte oppervlakken, zoals bureaus en toetsenborden, regelmatig schoon. - Ventilatie: Zorg voor goede luchtcirculatie op de werkplek. Zet bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd twee ramen tegen elkaar open. - Afstand houden: Houd iets meer afstand van collega’s, vooral tijdens het griepseizoen. - Gezonde gewoonten: Eet gezond, slaap voldoende en blijf actief. Zo is jouw lichaam beter in staat om een mogelijke besmetting te bevechten. - Thuisblijven bij ziekte: Blijf thuis bij griepverschijnselen om besmetting te voorkomen. - Griepprik: Als je in een risicogroep (ouder dan 60 jaar of mensen met hart-longaandoeningen) zit, haal dan de jaarlijks griepprik om jezelf beter te beschermen.

Nog geen griepepidemie

Ondanks het grote ziekteverzuim op de werkvloer is er nog geen sprake van een griepepidemie. Dit is pas het geval als minimaal twee weken lang 58 op de 100.000 mensen griepklachten hebben en naar de huisarts gaan. In week 42 (14 oktober tot 20 oktober) was dit volgens onderzoeksinstituut Nivel nog maar bij 21 op de 100.000 mensen het geval.

In de afgelopen vijf jaar begint de griepepidemie meestal tegen het einde van het jaar en duurt dan tot eind februari. Dit was anders in de coronajaren 2020 en 2021. In 2021 was er zelfs helemaal geen sprake van een griepepidemie, omdat het influenzavirus door de coronamaatregelen, zoals afstand houden en vaker handen wassen, geen kans kreeg. In 2022 begon de griepepidemie later in het jaar (april en mei), omdat de maatregelen toen waren versoepeld.