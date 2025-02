Kan Vanilia toch nog worden gered? Mogelijk doorstart voor failliete modeketen

De Nederlandse modewinkelketen Vanilia, die woensdag failliet werd verklaard, maakt mogelijk een doorstart. Curator Martijn Schüller meldt dat hiervoor al "de nodige interesse vanuit de markt" is. De interesse lijkt volgens hem serieus te zijn.

Terwijl hij en zijn mede-curator een doorstart proberen te maken, blijven de winkels en de webshop van Vanilia open, aldus Schüller. "Dit met het oog op een mogelijke doorstart van de activiteiten." Vanilia heeft zeventien winkels in Nederland en verkoopt zijn producten ook in enkele filialen van de Bijenkorf.

Wat het faillissement betekent voor de ongeveer driehonderd werknemers van Vanilia is volgens hem nog niet duidelijk. Of zij kunnen blijven werken voor de kledingketen hangt onder meer af van de vraag of er een doorstart komt. Hoe groot die kans is, kunnen de curatoren nog niet inschatten.

Schuldenlast

Vanilia verkoopt naar eigen zeggen luxe dameskleding en accessoires die zijn gemaakt in een eigen atelier in Turkije. De keten kampt echter met "een omvangrijke schuldenlast waar Vanilia niet meer vanaf kwam", meldt Schüller verder. Hoeveel schulden de keten heeft en waardoor het bedrijf in financiële problemen kwam, kan hij nog niet zeggen.

Het aantal faillissementen lag een tijdje relatief laag, maar neemt sinds een paar jaar weer toe. Zo gingen vorig jaar de kledingketens Scotch & Soda en de Nederlandse tak van modeconcern Esprit failliet. In 2023 gingen Big Bazar en BCC bankroet. Winkels hebben het onder meer moeilijk door gestegen kosten voor bijvoorbeeld energie, huur en personeel.

