Bekende damesmodeketen failliet, honderden banen op de tocht

De damesmodeketen Vanilia is failliet verklaard, dat blijkt uit een uitspraak van de rechter. Meerdere media die over het faillissement van de keten berichten melden dat er bij het bedrijf een paar honderd mensen in dienst waren. Vanilia had zo'n achttien vestigingen verdeeld over het land.

Filialen

Volgens NOS en FD heeft de keten afgelopen jaren miljoenen verlies geleden, zo zou blijken uit de jaarrekeningen. Vanilia had winkels in Alkmaar, Amersfoort, Den Bosch, Den Haag, Hoorn, Maastricht, Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Arnhem, Enschede, Utrecht, Bergen, Groningen, Nijmegen, Breda en Haarlem. Ook verkocht de keten kleding via verschillende filialen van De Bijenkorf.

Bij de winkels werken volgens NOS zo'n tweehonderd mensen. Ook had het bedrijf ongeveer 350 mensen in dienst in Turkije om de kleding te produceren. Het hoofdkantoor was gevestigd in Wormerveer, daar werken zo'n 95 mensen aan modecollecties van Vanilia.