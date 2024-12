Weer e-bikefabrikant failliet, curator zoekt naar overnamekandidaat Amslod

De winkels van de failliete e-bikefabrikant Amslod blijven voorlopig dicht tijdens de zoektocht naar een kandidaat voor een doorstart. Curator Ronald Klarus heeft er vertrouwen in dat er een koper wordt gevonden en dat mogelijk ook een deel van de 83 medewerkers bij het bedrijf uit Meppel kan blijven werken. De afgelopen dagen hebben drie potentiële kopers zich gemeld, Klarus verwacht dat dit er "beduidend" meer worden.

Het bestuur van Amslod wijt het deze week uitgesproken faillissement aan het mindere vertrouwen vanuit investeerders in de markt, nadat concurrenten als Stella Fietsen eerder al failliet gingen. Ook worden in het najaar doorgaans minder fietsen verkocht dan in het voorjaar, waardoor er liquiditeitsproblemen waren ontstaan.

In bovenstaande video zie je dat er nog niet zo heel lang geleden enorm veel vraag was naar e-bikes, maar inmiddels valt de ene na de andere fabrikant om.

Daardoor kon Amslod onder meer de lonen van medewerkers in december niet meer betalen. Prioriteit voor Klarus is om nu snel met uitkeringsinstantie UWV te regelen dat dat alsnog gebeurt.

Ook wil de curator uitzoeken hoeveel mensen hun fiets naar een van de veertien Amslod-vestigingen hadden gebracht voor onderhoud voordat het bedrijf failliet ging. Voor hen moet mogelijk volgende maand een moment komen dat zij hun fiets kunnen ophalen. Ook onderzoekt Klarus nog hoeveel mensen een bestelling hebben uitstaan en wanneer zij een oplossing kunnen verwachten.

Amslod heeft nog 4000 fietsen op voorraad, wat volgens de curator een goede basis is voor een doorstart. Ergens volgende maand moet dat proces vorm krijgen. Klarus schat in dat Amslod ongeveer een kwart van de grootte van Stella is, dat er begin deze maand in slaagde een doorstart in afgeslankte vorm te maken.

ANP /Hart van Nederland