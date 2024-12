Stella maakt doorstart onder nieuwe eigenaar

E-bikemerk Stella Fietsen, dat vorige maand failliet werd verklaard, krijgt een doorstart. Investeringsmaatschappij Scheybeeck heeft het bedrijf overgenomen en gaat het in afgeslankte vorm voortzetten, meldt curator Frans van Oss.

E-bikes worden vaker gestolen dan gewone fietsen. E-bikes zijn vaak gemakkelijker mee te nemen, zoals te zien in de bovenstaande video

Stella Fietsen raakte in zwaar weer door de uitdagende omstandigheden op de markt voor elektrische fietsen. Dit leidde tot financiële problemen en uiteindelijk tot een faillissement na een periode van uitstel van betaling. De onzekerheid over de toekomst trof ongeveer 450 medewerkers van het e-bikebedrijf.

Opgelucht over doorstart

Curator Frans van Oss reageert positief op de overname: "Alles is verkocht en gaat in één keer naar de overnemende partij," vertelt hij tegen het AD. Hij benadrukt dat de nieuwe eigenaar, investeringsmaatschappij Scheybeeck, het bedrijf met een zorgvuldig team zal voortzetten.

Hoewel de exacte toekomst van Stella nog onduidelijk is, biedt de houding van de nieuwe investeerder volgens Van Oss vertrouwen: "Het gaat om een vermogende investeerder die geduld heeft. Die er niet meteen grote winsten uit wil halen. Dat is goed nieuws en geeft een goed gevoel. Maar er zal gesneden moeten worden, anders blijf je verlies maken."

Samenwerking

Voor de doorstart werkt de nieuwe eigenaar samen met een ondernemer die al actief is in de (tweedehands) fietsenbranche. "Samen gaan ze het nieuwe avontuur aan," aldus Van Oss. Het e-bikemerk Stella zal in afgeslankte vorm blijven bestaan. Hoe die vorm er precies uitziet, moet in de komende maanden blijken.