Officieel: e-bikemerk Stella Fietsen failliet verklaard

E-bikemerk Stella Fietsen is vrijdag failliet verklaard, zo bevestigt een woordvoerder van de rechtbank Gelderland na berichtgeving door het AD. Eerder deze week had het bedrijf al uitstel van betaling aangevraagd.

Eerder deze week maakte Blokker ook bekend uitstel van betaling te hebben aangevraagd, zo zie je in bovenstaande video.

Frans van Oss, die eerder als bewindvoerder optrad, is nu aangesteld als curator. Volgens Van Oss hebben zich inmiddels zo’n tien partijen gemeld die geïnteresseerd zijn in een doorstart van het bedrijf. Hij verwachtte vrijdagmiddag meer duidelijkheid te kunnen geven over de mogelijke voortzetting van Stella Fietsen.

ANP