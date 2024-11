Aannemer failliet, Alan moet 50.000 euro terugkrijgen: 'Maar hij laat niets meer horen'

Ruud en Ciel uit Venlo hadden er al geen vertrouwen in toen de aannemer, verantwoordelijk voor het lekkende huis waarin ze al twee jaar wonen, beloofde binnen vier weken te starten met herstelwerkzaamheden. Inmiddels weten ze het zeker: hij komt niet meer. Dinsdagmiddag liet hij het stel namelijk weten dat hij faillissement heeft aangevraagd. Inmiddels hebben zich meer dan twintig andere gedupeerden uit Venlo en omstreken gemeld, en woensdagavond kwamen ze samen. Allemaal vragen ze zich af: krijgen we ons geld ooit nog terug?

"We zitten nu met 22 gedupeerden in een WhatsApp-groep", vertelt Mark Tunnissen. Sommigen zijn gedupeerden in de bouw, bij sommigen is de klus nooit afgemaakt en bij sommige gedupeerden is de aannemer nooit op komen dagen, vertelt hij. "Mijn verhaal gaat over vorig jaar. Eerder had ik al samengewerkt met de aannemer, dus dacht ik: we willen ook een nieuwe schutting, dan vraag ik hem weer."

Aanbetaling

Mark deed een aanbetaling van 6000 euro en zijn schoonouders gingen ook met de aannemer in zee en betaalden 3000 euro aan. Maar daarna hoorden ze niets meer. "Ik bellen. Geen gehoor. Ik langs. Was niemand. Week daarna weer niemand. En toen zag mijn vrouw opeens op Facebook dat ze failliet waren."

Ook Alan Brentall is gedupeerd. Hij wilde zijn dak en badkamer laten doen en had een aanbetaling van 70.000 euro gedaan. "Op 16 april 2023 werd gezegd: we kunnen maandag beginnen. Na een paar dagen gingen de werknemers opeens weg. Toen kwamen ze weer, en daarna weer niet. Wat bleek: ze kregen nog geld van de aannemer." Uiteindelijk werd de badkamer afgemaakt, maar het dak niet. "Dus moet ik nu nog 50.000 euro terugkrijgen."

Woensdagavond kijkt de groep tijdens de bijeenkomst of ze samen juridische stappen kunnen ondernemen.