Klusbedrijf van 'Help, Mijn Man Is Klusser!' failliet na moord

Vloerenbedrijf Vloerloods uit Kampen, bekend van tv-programma's als Eigen Huis & Tuin en Help, mijn man is klusser is dinsdag door de rechtbank in Overijssel failliet verklaard, meldt vakbond CNV. Het bedrijf kwam eind vorig jaar in grote problemen nadat een van de eigenaren zijn zakenpartner had vermoord.

Daarna ging het snel bergafwaarts met Vloerloods. Eind mei zijn alle ongeveer dertig werknemers naar huis gestuurd. CNV had namens de gedupeerde werknemers het faillissement aangevraagd, die volgens de bond al maanden zonder salaris zitten. Of er na het faillissement nog toekomst is voor het bedrijf, is nog onduidelijk.

ANP