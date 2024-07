Faillissement klusbedrijf van 'Help, Mijn Man Is Klusser!' aangevraagd na moord

Vakbond CNV heeft dinsdag namens de werknemers het faillissement aangevraagd van vloerenbedrijf Vloerloods uit Kampen, bekend van tv-programma's als Eigen Huis & Tuin en Help, Mijn Man Is Klusser! Het bedrijf raakte eind vorig jaar in grote problemen nadat een van de eigenaren zijn zakenpartner had vermoord.

Sinds de gebeurtenis ging het snel bergafwaarts met Vloerloods. Eind mei werden alle ongeveer dertig werknemers zonder enige opzegging naar huis gestuurd. "Zonder opzegging of wat dan ook. Ze hebben sinds die tijd ook niks meer gekregen, geen salaris, geen vakantiegeld", zegt CNV-onderhandelaar Martin van Eerde. Ook klanten van het bedrijf zijn gedupeerd.

Geen reactie

CNV heeft herhaaldelijk geprobeerd contact te leggen met Vloerloods, maar zonder succes. "We kregen geen enkele reactie op brieven en voicemails. Intussen tikte de tijd door en was er geen enkel zicht op dat werknemers nog salaris zouden gaan krijgen. Dan hebben we helaas als vakbond nog maar één mogelijkheid: namens onze leden zelf het faillissement aanvragen", aldus Van Eerde.

Het faillissement is aangevraagd bij de rechtbank in Overijssel.

Hart van Nederland/ANP