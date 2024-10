Venloos stel wanhopig: aannemer laat ze zitten met lekke woning: 'Heeft ons gebroken'

Ruud Smeets, Ciel Steegs en hun vijf kinderen kampen al twee jaar met ernstige problemen in hun nieuw verbouwde huis in Venlo. Door grove fouten van hun aannemer lekt het dak voortdurend, en hebben ze al vijf grote lekkages gehad. Ondanks herhaalde beloftes van de aannemer om de problemen te verhelpen, gebeurt er niks.

In mei van dit jaar ging het goed mis: het dak brak en liters water stroomden naar binnen. "Het water stond echt centimeters hoog in onze woonkamer," zegt Ruud. De nachtmerrie begon op 2 mei 2022, toen ze de sleutel van hun nieuwe woning kregen. Voordat ze er met plezier konden wonen, moest er flink verbouwd worden. Het stel droomde van een aanbouw met een grote pui in de achtergevel en een ruime eetkamer met een nieuwe keuken.

In de drukke coronatijd vonden ze via via een aannemer. "Hij vroeg een flinke aanbetaling, maar we waren allang blij dat we iemand hadden gevonden die het wilde doen," vertelt Ruud aan Hart van Nederland. Al snel ging het mis. De communicatie met de aannemer liep stroef en deadlines werden niet gehaald. Zo moesten ze langer wachten met verhuizen omdat de keuken niet af was.

Plafond breekt open

Na jaren van gesteggel en zelfs een gang naar de rechter in 2023 dacht het gezin dat het niet erger kon. Maar de grootste klap moest nog komen, en die kwam in mei van dit jaar. "We hoorden dat er een flinke hoosbui aankwam. Omdat we al eerder lekkages hadden gehad, waren we ons aan het voorbereiden op nóg een lekkage," vertelt Ciel. "We waren de emmers en handdoeken al aan het klaarzetten," vult Ruud aan.

Na een flinke hoosbui stroomt het water van het dak zo de woonkamer en keuken in.

Tijdens de regenbui brak het plafond van de aanbouw open, en honderden liters water stroomden naar binnen. "Alles stond blank. De woonkamer, de keuken, onze nieuwe spullen...het ging zo snel. Je weet op zo’n moment niet meer wat je moet doen. Gelukkig was mijn moeder zo helder om meteen te gaan filmen," legt Ciel uit.

Fout op fout

De problemen begonnen kort na de oplevering van hun nieuwe aanbouw. De constructie vertoonde al snel gebreken. Een bouwkundige wees uit dat het dak van de aanbouw verkeerd af loopt, waardoor het water niet naar de goot stroomt, maar richting het huis. Daarnaast bleek dat er zonder vergunning en berekeningen een draagmuur is verwijderd, wat het huis mogelijk onveilig maakt.

De schade door de lekkages is inmiddels fors opgelopen. Schimmelvorming, kapotte verlichting en juridische kosten zorgen ervoor dat de kosten al meer dan een ton bedragen. "De aannemer gaf pas afgelopen zomer toe dat er fouten zijn gemaakt, maar sindsdien wachten wij nog steeds op een oplossing," zegt Ciel gefrustreerd.

Gebroken

Nadat de aannemer erkende dat er fouten zijn gemaakt, werd er een afspraak gemaakt om de schade te herstellen. "Half september zou hij beginnen met een team. We hebben samen met de kinderen al onze spullen aan de kant geschoven, ons voorbereid om wekenlang in een huis vol verbouwing te zitten, en toen kwam hij niet opdagen. We konden hem ook niet bereiken. Dat heeft ons echt gebroken. Het voelde als een trap in onze rug," aldus Ciel, duidelijk geëmotioneerd.

De aannemer geeft aan Hart van Nederland toe dat er fouten zijn gemaakt. "Op 16 september had ik een team klaarstaan om te beginnen met het herstel, maar die uitvoerder trok zich terug. Ik heb de familie beloofd dat ik binnen vier weken een nieuw team klaar heb staan. De werkzaamheden zullen ongeveer drie weken duren, en ik zal zelf regelmatig aanwezig zijn," zegt de aannemer.

Ruud en Ciel hebben weinig vertrouwen meer in de beloftes van de aannemer, het is voor hen eerst zien, dan pas geloven. "Dit hebben we al zo vaak gehoord," vertelt Ruud moedeloos. "Hij belooft steeds van alles, maar hij is nog nooit een afspraak nagekomen.