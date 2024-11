Blokker, Stella, Bodyshop, faillissementsgolf in winkelstraat: 'Veel meer bedrijven gaan verdwijnen'

Verschillende Spar-ondernemers slaan alarm; ze schatten dat meer dan de helft van de ondernemers de rekeningen niet meer kan betalen, meldt Distrifood. Ook Blokker, Stella, en Body Shop zitten in zwaar weer. Dat werd allemaal deze week bekend. Wat is er aan de hand? En moeten we vrezen voor de toekomst?

De Spar-ondernemers maken zich ernstige zorgen over de manier waarop de directie in Waalwijk handelt, meldt het vakblad. Tijdens de ondernemersdag van Spar werd gezegd dat meer dan de helft van de ondernemers op debiteurenkaarten staan, omdat ze de rekeningen niet kunnen betalen. Volgens de Spar staat de supermarkt niet op omvallen, is te lezen in de reactie onderaan dit artikel. "Een deel van onze winkels ondervinden uitdagingen door de economische omstandigheden."

Hogere kosten en minder omzet

Maar de Spar is niet het enige bedrijf dat voor uitdagingen staat op dit moment. "Het is voor zelfstandig ondernemers en franchisenemers in de retail op dit moment zwaar", zegt Hans Verweij van Vakcentrum voor zelfstandige retailondernemers tegen Hart van Nederland. "Winkels worden al een langere periode geconfronteerd met hogere huur, als gevolg van de hoge inflatie. Ook hogere energiekosten, hogere inkoopprijzen en hogere personeelskosten belasten hun onderneming”, vult Dirk Mulder als Retailexpert van ING aan.

Met de gestegen kosten moet dus een hogere omzet binnenkomen om als bedrijf te kunnen blijven bestaan. Maar de consumenten zijn juist terughoudender, gaan de experts verder. Omdat alles duurder wordt, zoeken consumenten winkels waar het goedkoper is.

Voor supermarkten, zoals de Spar, speelt ook mee dat er geen tabak meer verkocht mag worden. Daardoor ondervinden voornamelijk kleinere supermarkten negatieve gevolgen. Zij missen nu niet alleen de tabaksomzet, maar ook de omzet van andere artikelen die tegelijkertijd werden aangeschaft, zeggen de experts.

Coronaschulden

En vergeet de gevolgen van de coronapandemie niet. Erik Ziengs, voorzitter van Ondernemend Nederland (ONL), denkt dat veel bedrijven financieel niet meer overleven door coronaschulden. "Ze hebben geen geld om deze uitgestelde belastingschulden af te lossen of om nog te investeren. En dan is de eenvoudigste manier om de stekker eruit te trekken. Zo ben je gelijk van al die schulden af", zegt de ONL-voorzitter. "En hopelijk kan er dan weer een doorstart plaatsvinden."

Veel bedrijven maakten tijdens de coronaperiode gebruik van de mogelijkheid om de loonbelasting en btw die zij moesten afdragen uit te stellen. Deze uitgestelde betalingen moeten echter binnen 5 jaar terugbetaald worden. "Maar ondernemers hadden ook te maken met een loonkostenexplosie, een energiecrisis, een personeelstekort en forse huurverhogingen. Ze kunnen de bedragen niet meer ophoesten en worden moedeloos, waardoor vaak niets anders overblijft dan het bedrijf te beëindigen."

Iedere keer verdwijnen er beeldbepalende winkels. Erik Ziengs

Na de recente faillissementsgolf verwacht Ziengs dat de komende tijd nog veel meer detailhandelsbedrijven en horecazaken verdwijnen. "Het gaat achter elkaar door. Het verontrust mij enorm. Iedere keer verdwijnen er beeldbepalende winkels en vaak worden die vierkante meters niet meer opgevuld", zegt Ziengs.

Betere toekomst

Verweij is positiever over de toekomst. Volgens hem worden er nu stappen gezet door ondernemers voor een betere toekomst. "In dit geval is het belangrijk dat ondernemers hun lokaal en persoonlijke belang gaan onderzoeken en binnen de formule gaan kijken wat er valt te verbeteren."

Reactie Spar "Net als al onze collega’s in de retailsector past SPAR zich voortdurend aan de veranderende marktvraag aan om relevant te blijven. SPAR blijft investeren in de toekomstbestendigheid en groei van haar ondernemersnetwerk. Indien nodig worden winkels die niet langer aansluiten bij de veranderende marktbehoeften gesloten of omgebouwd tot neutrale buurtwinkels (zonder het SPAR-merk, maar met een volledig aanbod), waarvan er meer dan 100 in Nederland actief zijn. Tegelijkertijd selecteren we nieuwe locaties zorgvuldig om de lokale behoeften te vervullen; recent hebben we bijvoorbeeld drie nieuwe winkels geopend. Samen met onze zelfstandige ondernemers voeren we constante gesprekken, bieden we op maat gesneden winkelbegeleiding, en werken we gericht aan de levensvatbaarheid en toekomstmogelijkheden van hun winkels. Zo bouwen we aan een duurzaam en sterk SPAR-netwerk dat klanten blijft aantrekken."

ANP/Hart van Nederland