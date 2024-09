Voedselverspilling in supermarkten verder afgenomen

De voedselverspilling van Nederlandse supermarkten is vorig jaar verder gedaald. Dat komt naar voren uit jaarlijks onderzoek door de Wageningen University & Research (WUR) in opdracht van stichting Samen Tegen Voedselverspilling en brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Van de totale inkoop door supermarkten kwam 0,89 procent vorig jaar niet bij consumenten terecht. Dat percentage lag in 2022 nog boven de 1 procent.

De supermarktbranche brengt voedselverspilling sinds 2018 in kaart. Ten opzichte van dat jaar is de verspilling met 35 procent gedaald, stelt de WUR. Brood, afbakbrood en banket is nog altijd de categorie waarin de meeste verspilling plaatsvindt. Van de producten uit deze groep wist vorig jaar 6,5 procent de consument niet te bereiken. Toch is de verspilling binnen deze categorie al flink gedaald, stelt de WUR, met 16 procent ten opzichte van 2022. Zo zetten supermarkten al geruime tijd in op het uitverkopen van brood, bijvoorbeeld door broden van een dag eerder te verkopen met korting.

Er zijn niet alleen grote initiatieven tegen voedselverspilling, ook mensen zoals Ivar zetten zich in voor minder verspilling:

2:02 Te klein, te groot of misvormd: pompoenverkoper Ivar strijdt tegen voedselverspilling

Supermarkten hebben volgens de WUR ook maatregelen genomen om de verspilling van vers vlees en verse vis tegen te gaan. Van de producten uit deze groep kwam 1,4 procent vorig jaar uiteindelijk niet bij de consument terecht. Volgens de onderzoekers besteden supermarkten inmiddels veel aandacht aan het beter beheren van hun voorraad als het gaat om vlees en vis. Daarmee wist de branche de verliezen met 37 procent terug te dringen ten opzichte van 2022.

Innovaties

"Supermarkten zetten volop in op innovaties op het gebied van het reduceren van voedselverspilling", legt algemeen directeur Marc Jansen van het CBL uit. Daarbij wordt onder meer gewerkt met kunstmatige intelligentie (AI), bijvoorbeeld om vraag en aanbod met elkaar af te stemmen. "Maar er worden ook nieuwe producten voor de huismerken van supermarkten ontwikkeld op basis van reststromen, denk aan pastasaus van overgebleven tomaten of koekjes en cake van overgebleven bananen."

Het onderzoek werd donderdag aangeboden aan minister Femke Wiersma van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. "Ik ben blij om te zien dat er steeds minder voedselverspilling in de retail is", zei ze. "Onze boeren, vissers en tuinders werken elke dag ontzettend hard om eten van de hoogste kwaliteit op onze borden te krijgen. Elke kilo die we hiervan onnodig weggooien is een te veel."

