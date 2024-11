Rasechte Blokker-fan Miranda heeft 'gebroken hart' door slecht nieuws: 'Je schrikt. Je bent stil'

Het gaat niet goed met de Blokker. De bekende winkelketen heeft uitstel van betaling aangevraagd en de webwinkel gesloten. Er is veel onzekerheid, en 'rasechte Blokkerfan' Miranda van Oeveren vindt het verschrikkelijk nieuws, vertelt ze aan Hart van Nederland.

"Je schrikt. Je schrikt heel erg. Je bent stil. Ik heb ook wel een klein beetje een gebroken hart", zegt Miranda. "Voor heel veel families is de Blokker toch wel de Blokker." Miranda komt er wekelijks, gaat ze verder. "Mijn eerste pannenset was van de Blokker. En ik heb die pannen nu al 5 jaar."

De liefde voor de winkel was er al toen ze een jong meisje was. "Mijn eerste herinnering aan de Blokker is dat ik als 8-jarig meisje een voetbal heb gestolen. Ik dacht dat ik gewoon een bal mee mocht nemen, maar de medewerker kwam achter me aan. Die pakte het zo goed op en ging zelfs nog een stukje met me voetballen. Uiteindelijk nam ze natuurlijk wel de bal weer mee."

Een emotioneel moment voor Miranda. "Het is echt de beste herinnering die je kunt hebben als kind. Ik kan echt de Blokker niet loslaten."

Ruilen

Hoewel Blokker niet failliet is verklaard, heeft uitstel van betaling wel effect op klanten van de winkelketen. Zo is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om een product te retourneren. Wil je een artikel echt niet houden, dan kun je het nog wel ruilen.

Benieuwd naar je rechten als consument? Lees hier wat het slechte nieuws voor de Blokker voor jou betekent.

Hart van Den Helder

Voor Miranda zou het erg wennen zijn als de Blokker verdwijnt. "De Blokker is het hart van Den Helder. Dan zou je hier toch voorbij lopen en denken: hier zat ooit de Blokker. En er is al niet zo veel meer, blijft weinig over zo."

Toch heeft de superfan er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen. "Ja, ik weet het zeker. Als ik zelf multimiljonair was, had ik ze geholpen."