Blokker vraagt uitstel van betaling aan, webshop per direct dicht

Winkelketen Blokker vraagt uitstel van betaling aan. Volgens het bedrijf hebben "onvoorziene tegenvallers ambitieuze plannen vertraagd" en is er sprake van "acute geldnood". Blokker zegt dat er op korte termijn geen gevolgen zijn voor de winkels, die blijven open.

"Wij hebben de afgelopen jaren hard en met resultaat gewerkt aan de modernisering en verbetering van de winstgevendheid van Blokker. Ondanks alle inspanningen drukken de financiële consequenties van de Coronaschulden, en de wisseling van de vorige kredietverstrekker eerder dit jaar, nog steeds te zwaar op Blokker", laat CEO Pauline Boerman in een persbericht weten.

Van oudsher is de Blokker een plek waar de klant graag kwam voor stofzuigers, koffiezetapparaten of tosti-ijzers. Maar die verkoopt het concern steeds minder. In plaats daarvan kopen klanten liever bij goedkopere concurrenten, zoals de Action. Daarnaast shoppen mensen tegenwoordig liever online.

'Moeilijke beslissing'

De winkelketen heeft het personeel maandagochtend op de hoogte gebracht. De komende tijd gaat het management van Blokker samen met een bewindvoerder de toekomst van het bedrijf onderzoeken. Het was volgens Boerman een "moeilijke beslissing" om tot uitstel van betaling over te gaan. "Wij betreuren de onzekerheid die dit creëert voor alle betrokkenen die ons de afgelopen jaren zo trouw hebben gesteund, inclusief medewerkers, franchisenemers, leveranciers en klanten."

Uitstel van betaling mondt vaak uit in een faillissement. Als Blokker zou omvallen, raakt dat ruim 3500 medewerkers. Het einde van de winkelketen zou ook een gat slaan in veel Nederlandse stads- en dorpscentra. De bijna vierhonderd vestigingen zijn verspreid over heel Nederland en vaak een vaste waarde in de winkelstraat.

ANP/Hart van Nederland